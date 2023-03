Pattinaggio artistico a rotelle, Gruppi Show e Precision: annunciati i criteri di selezione per l’attività internazionale (Di lunedì 13 marzo 2023) Il primo, importantissimo, momento della stagione 2023 di Pattinaggio artistico a rotelle sta per arrivare. Dal 23 al 26 marzo infatti andranno in scena a Reggio Emilia gli attesi Campionati Italiani 2023 dedicati alla specialità dei Gruppi Show e Precision, crocevia che determinerà anche le divisioni dei partecipanti per ciò che concerne l’attività internazionale. Come riporta il comunicato N.030 diramato dalla FISR la settimana scorsa saranno fondamentalmente tre in tal senso gli eventi di prima fascia previsti per questa annata sportiva, tutti in programma fuori dai confini: si tratta dei Campionati Europei (pianificati a Paredes, in Portogallo, dal 4 al 6 maggio), dei Campionati Mondiali (che saranno allestiti ad Ibaguè, in Colombia, dal 17 al 30 ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Il primo, importantissimo, momento della stagione 2023 dista per arrivare. Dal 23 al 26 marzo infatti andranno in scena a Reggio Emilia gli attesi Campionati Italiani 2023 dedicati alla specialità dei, crocevia che determinerà anche le divisioni dei partecipanti per ciò che concerne. Come riporta il comunicato N.030 diramato dalla FISR la settimana scorsa saranno fondamentalmente tre in tal senso gli eventi di prima fascia previsti per questa annata sportiva, tutti in programma fuori dai confini: si tratta dei Campionati Europei (pianificati a Paredes, in Portogallo, dal 4 al 6 maggio), dei Campionati Mondiali (che saranno allestiti ad Ibaguè, in Colombia, dal 17 al 30 ...

