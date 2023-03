Patrizia | picchiata dall' uomo che stava per sposare | è in fin di vita Lui nel 2008 uccise la cognata a martellate

avrebbe dovuto sposarsi con il suo compagno, Bastiano Secci , tra poche settimane, ma ... La donna, una 50enne di Irgoli, è stata brutalmentedal suo futuro marito nella notte fra ...Dessì è in ospedale in gravissime condizioni, lui è tornato tra le sbarre dopo le rapide ... è entrato nella sua abitazione per consumare evidentemente qualche vendetta e lapiù che ...Gli investigatori della squadra mobile, coordinati dal sostituto procuratorePetruzziello, ... La vittima era stata prima, poi colpita con uno sgabello e infine massacrata in più ...

Patrizia, picchiata dall'uomo che stava per sposare: è in fin di vita. Lui nel 2008 uccise la cognata a martel leggo.it

Patrizia avrebbe dovuto sposarsi con il suo compagno ... La donna, una 50enne di Irgoli, è stata brutalmente picchiata dal suo futuro marito nella notte fra sabato 11 e domenica 12 marzo, all'interno ...È ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale San Francesco di Nuoro in condizioni molto gravi Patrizia, la donna di 50 anni brutalmente picchiata dal compagno nella notte fra sabato e domeni ...