Patente, la guida pratica per conoscere tutti i costi (Di lunedì 13 marzo 2023) In attesa che le proposte al vaglio della Commissione Europea, fra cui una sempre maggiore digitalizzazione e l’abbassamento dell’età minima a 17 anni per la Patente B, diventino operative, cerchiamo di conoscere meglio uno dei documenti più presenti nei nostri portafogli Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) In attesa che le proposte al vaglio della Commissione Europea, fra cui una sempre maggiore digitalizzazione e l’abbassamento dell’età minima a 17 anni per laB, diventino operative, cerchiamo dimeglio uno dei documenti più presenti nei nostri portafogli

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... matteosalvinimi : Patente sospesa? Uno e due anni di stop in alcuni casi non sono sufficienti. Se ci si mette consapevolmente alla gu… - _Sazed : @doomboy Le situazioni impossibili da prevedere ci saranno sempre D'altra parte se si desse la patente anche alle p… - zaccog : RT @ENAPAY_2: FASCISTI I veri fascisti sono quelli che usano metodiche transumane, una scienzah totalmente asservita al capitale, per port… - adolar41744618 : RT @ENAPAY_2: FASCISTI I veri fascisti sono quelli che usano metodiche transumane, una scienzah totalmente asservita al capitale, per port… - Loredanataberl1 : RT @ENAPAY_2: FASCISTI I veri fascisti sono quelli che usano metodiche transumane, una scienzah totalmente asservita al capitale, per port… -