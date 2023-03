Pastificio dei Campi: dalla tracciabilità digitale di filiera in Blockchain alle vendite a impatto zero (Di lunedì 13 marzo 2023) Il 2023 per Pastificio dei Campi, azienda produttrice di Pasta di Gragnano Igp, è un anno all’insegna della trasparenza nei confronti del proprio consumatore e di sostenibilità ambientale a trecentosessanta gradi. Il Pastificio, che già dal 2007 lavora con contratti di filiera e traccia il grano della sua pasta, coltivato esclusivamente nell’areale del Subappenino Dauno, va nella direzione della massima trasparenza verso i consumatori, adottando la tracciabilità di filiera in Blockchain di Authentico. In tal modo, il consumatore è nella condizione di poter fare scelte consapevoli ed informate, avendo a portata di click tutte le informazioni legate alla vita della pasta, dal campo alla tavola. Conoscere l’origine del grano utilizzato per produrre la pasta è tra le ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 13 marzo 2023) Il 2023 perdei, azienda produttrice di Pasta di Gragnano Igp, è un anno all’insegna della trasparenza nei confronti del proprio consumatore e di sostenibilità ambientale a trecentosessanta gradi. Il, che già dal 2007 lavora con contratti die traccia il grano della sua pasta, coltivato esclusivamente nell’areale del Subappenino Dauno, va nella direzione della massima trasparenza verso i consumatori, adottando ladiindi Authentico. In tal modo, il consumatore è nella condizione di poter fare scelte consapevoli ed informate, avendo a portata di click tutte le informazioni legate alla vita della pasta, dal campo alla tavola. Conoscere l’origine del grano utilizzato per produrre la pasta è tra le ...

