(Di lunedì 13 marzo 2023) Rientra il caso. Dopo l’attacco da parte dell’ex attaccante di Tottenham e Barcellona alle politiche del Governo inglese sui migranti (paragonate all’epoca nazista) e la successiva sceltaBBC di rimuovere il presentatore dalla conduzione di Match of The Day (il 90° minuto britannico), oggi in una nota la BBC èta sui suoi L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AntoVitiello : Un passo indietro per il #Milan che torna a perdere in campionato, incassando nuovamente due reti. L'andazzo si era… - FrancescoLollo1 : Non faremo nessun passo indietro: la lotta all'illegalità è una priorità di questo Governo. - CalcioFinanza : Passo indietro della BBC: Gary Lineker torna in tv - synnoviolin : RT @achillelaurofan: Ma facciamo un passo indietro, i migliori #pechinoexpress #AchilleLauro - comeH2O : esser sempre qualche passo indietro: occidente lo stai facendo in modo esemplare -

DIMISSIONI - Per questi motivi un gruppo di squadre dovrebbe chiedere oggi ai consiglieri di fare un. Se quattro consiglieri, di fronte a queste richieste, dovessero decidere di ...Nel dubbio, fai un. A volte, fare di meno dice di più. Agire in modo indipendente e prendersi cura dei propri interessi potrebbe essere la strada da percorrere finché non si chiarisce ......(PD) ha preso posizione in favore dell'ANPI scrivendo una nota in cui si può capire che "Una volta in più l'arroganza e prepotenza di questa destra costringe chi ne ha titolo a fare un

Rugby, Sei Nazioni: l'Italia fa un passo indietro, il Galles vince 29-17 all'Olimpico la Repubblica

Il conto dell’albergo saldato prima di rientrare in Vaticano, il biglietto per l’Argentina già pronto, la scelta di rinunciare alla croce pettorale d’oro e alle scarpe morbide per tenersi la sua croce ...Una vita trascorsa nelle istituzioni, è stato prefetto di Roma prima di diventare il numero uno del Viminale: tutte le tappe della sua carriera ...