Partita con un affollato incontro la campagna elettorale del Patto per Aquilonia a sostegno della candidatura di Antonio Caputo (Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: 3 minutiLa campagna elettorale del gruppo "Patto per Aquilonia" in vista delle elezioni amministrative 2023 è Partita ufficialmente con l'inaugurazione del Comitato elettorale del nuovo gruppo politico, avvenuta ieri sera (12 marzo). Di fronte alla sede del comitato elettorale sono pervenute un centinaio di persone nonostante la temperatura invernale. Introducendo l'evento Donato Cataldo, medico, già sindaco del paese altirpino negli anni 2000 e presidente della nuova formazione, ha sottolineato il valore simbolico della scelta della sede del comitato, il vecchio emporio della famiglia Tenore operante per decenni in un edificio costruito sul corso principale nel 1934, a pochi anni ...

