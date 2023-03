Parte Pechino Express e la più bella è Bàrbara Prezja (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ partita da solo una settimana la nuova stagione di Pechino Express condotta da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio. Il reality viene trasmesso su Sky Uno ed è organizzato su un totale di 10 puntate. La location è, per la settima volta e nella prima puntata dopo le presentazioni di rito di Parte dall’India. Il gioco è a coppie noi abbiamo voluto scegliere la coppia più bella e non poteva che vincere quella detta delle mediterranee formata da Carolina Stramare e da Bàrbara Prezja. Visto che di Carolina abbiamo già parlato in una pagina dedicata oggi ci concentriamo sulla bellissima Bàrbara modella e cantante di origini albanesi cresciuta a Ravenna. Barbara, nata a Durazzo, in Albania nel 1991 è arrivata a Ravenna quando aveva solo due anni. Qui è ... Leggi su bellezze.tv (Di lunedì 13 marzo 2023) E’ partita da solo una settimana la nuova stagione dicondotta da Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio. Il reality viene trasmesso su Sky Uno ed è organizzato su un totale di 10 puntate. La location è, per la settima volta e nella prima puntata dopo le presentazioni di rito didall’India. Il gioco è a coppie noi abbiamo voluto scegliere la coppia piùe non poteva che vincere quella detta delle mediterranee formata da Carolina Stramare e da. Visto che di Carolina abbiamo già parlato in una pagina dedicata oggi ci concentriamo sulla bellissimamodella e cantante di origini albanesi cresciuta a Ravenna. Barbara, nata a Durazzo, in Albania nel 1991 è arrivata a Ravenna quando aveva solo due anni. Qui è ...

