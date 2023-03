Parma: il Centro sportivo diventa “MUTTI TRAINING CENTER” (Di lunedì 13 marzo 2023) Parma Calcio e MUTTI, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati di pomodoro, annunciano la definizione di una partnership che all’interno dell’accordo include il diritto di denominazione del Centro sportivo di Collecchio. A partire da oggi l’attuale struttura sportiva prende il nome di “MUTTI TRAINING CENTER”.Nell’accordo, oltre alla denominazione del Centro sportivo, dove abitualmente si allenano la Prima Squadra Maschile (Serie B), la Prima Squadra Femminile (Serie A), la Primavera (campionato Primavera 2) e alcune squadre del Settore Giovanile, è previsto lo sviluppo di attività che coinvolgeranno i dipendenti di MUTTI così da permettere loro di vivere appieno il senso di questa partnership. Inoltre, il ... Leggi su seriea24 (Di lunedì 13 marzo 2023)Calcio e, azienda leader in Europa nel mercato dei derivati di pomodoro, annunciano la definizione di una partnership che all’interno dell’accordo include il diritto di denominazione deldi Collecchio. A partire da oggi l’attuale struttura sportiva prende il nome di “”.Nell’accordo, oltre alla denominazione del, dove abitualmente si allenano la Prima Squadra Maschile (Serie B), la Prima Squadra Femminile (Serie A), la Primavera (campionato Primavera 2) e alcune squadre del Settore Giovanile, è previsto lo sviluppo di attività che coinvolgeranno i dipendenti dicosì da permettere loro di vivere appieno il senso di questa partnership. Inoltre, il ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... gazzettaparma : Mini rivoluzione in centro per due giorni: modifiche alla viabilità in strada XXII Luglio - rep_parma : 'Accordo con Milano operazione epocale. Parma al centro di un polo fieristico di rilevanza europea' [aggiornamento… - rep_parma : 'Accordo con Milano operazione epocale. Parma al centro di un polo fieristico di rilevanza europea' [aggiornamento… - rep_parma : 'Accordo con Milano operazione epocale. Parma al centro di un polo fieristico di rilevanza europea' [aggiornamento… - forumelettrico : La Colonnina Acea 22 kW presso la Coop di Colorno PR in Piazzale 2 Giugno: la quick più vicina al centro città, esc… -