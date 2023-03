Parli di Salvini e taci sul condannato? | Specchia asfalta Alan Friedman | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) "Matteoha una lunga tradizione musicale, ricordo una spiaggia nel 2019 dove cantava":, ospite di Myrta Merlino a L'Aria che tira su La7, ha parlato del tanto discusso karaoke di Giorgia Meloni e Matteoalla festa per i 50 anni del leader della Lega. "Io la vedo come una coincidenza molto sfortunata - ha continuato il giornalista - perché cantare di un cadavere che si trova su un fiume il giorno in cui si trovano altri cadaveri di bambini sulla riva a Cutro non credo sia stato pianificato. Ma ha urtato la sensibilità di qualcuno". A quel punto però è intervenuto Francesco, anche lui ospite della trasmissione: "Mi sorprendo che un giornalista bravo comenondi Mimmo Lucano in testa al corteo della ...