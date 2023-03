Parigi-Nizza 2023, Jonas Vingegaard: “Non ne avevo per stare con Pogacar. C’è ancora molto lavoro da fare” (Di lunedì 13 marzo 2023) Il risultato finale non è stato quello più atteso, soprattutto vista la sfida diretta persa nettamente con Tadej Pogacar. Terza piazza in classifica generale alla Parigi-Nizza per Jonas Vingegaard, lontano dalla condizione migliore in questo inizio di stagione. Le sue parole dopo la frazione conclusiva di ieri: “Speravo che Pogacar fosse meno bravo. In quel caso avrei provato ad attaccare sulla salita finale. Ma era molto forte e non avevo le forze per stare con lui. Tutto sommato, abbiamo trascorso una settimana eccellente. Sono contento di come ho corso. Il massimo che sono riuscito a fare è stato il secondo posto (ieri, ndr), e ora posso concentrarmi su come migliorare per le prossime gare. C’è ... Leggi su oasport (Di lunedì 13 marzo 2023) Il risultato finale non è stato quello più atteso, soprattutto vista la sfida diretta persa nettamente con Tadej. Terza piazza in classifica generale allaper, lontano dalla condizione migliore in questo inizio di stagione. Le sue parole dopo la frazione conclusiva di ieri: “Speravo chefosse meno bravo. In quel caso avrei provato ad attaccare sulla salita finale. Ma eraforte e nonle forze percon lui. Tutto sommato, abbiamo trascorso una settimana eccellente. Sono contento di come ho corso. Il massimo che sono riuscito aè stato il secondo posto (ieri, ndr), e ora posso concentrarmi su come migliorare per le prossime gare. C’è ...

