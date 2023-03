Parigi 2024, Paltrinieri: “Io portabandiera dell’Italia? Sarebbe un onore” (Di lunedì 13 marzo 2023) Gregorio Paltrinieri ha risposto all’ipotesi che venga affidato a lui il ruolo di alfiere nella cerimonia inaugurale dell’Olimpiade Parigina. “Se mi verrà proposto, come potrei dire di no? Sarebbe un onore farlo. Non ho mai fatto una cerimonia di apertura nelle tre Olimpiadi che ho fatto, sono arrivato sempre qualche giorno dopo, Sarebbe anche un’esperienza nuova”. Poi ha continuato: “Me la gioco con il mio amico Tamberi? Sarebbe una bella sfida, almeno una volta siamo l’uno contro l’altro. Questo 2022 è stato stupendo, una delle mie migliori stagioni, l’accoppiata piscina-mare ha funzionato meglio degli altri anni, sono riuscito a vincere quasi tutto. Ora siamo dentro un biennio importante, la tensione aumenta ma sono pronto. Quest’anno sarà bello intenso, domani partirò per Israele ... Leggi su sportface (Di lunedì 13 marzo 2023) Gregorioha risposto all’ipotesi che venga affidato a lui il ruolo di alfiere nella cerimonia inaugurale dell’Olimpiadena. “Se mi verrà proposto, come potrei dire di no?unfarlo. Non ho mai fatto una cerimonia di apertura nelle tre Olimpiadi che ho fatto, sono arrivato sempre qualche giorno dopo,anche un’esperienza nuova”. Poi ha continuato: “Me la gioco con il mio amico Tamberi?una bella sfida, almeno una volta siamo l’uno contro l’altro. Questo 2022 è stato stupendo, una delle mie migliori stagioni, l’accoppiata piscina-mare ha funzionato meglio degli altri anni, sono riuscito a vincere quasi tutto. Ora siamo dentro un biennio importante, la tensione aumenta ma sono pronto. Quest’anno sarà bello intenso, domani partirò per Israele ...

