Parigi 2024 | la staffetta virtuale fa tappa a Roma | evento con studenti e atleti a 500 giorni dai Giochi

(Di lunedì 13 marzo 2023) Martedì 14 marzo sarà una giornata di grande festa a, dove nella cornice del Colosseo si riuniranno migliaia diitaliani e francesi. A 500dall’inizio deidi, infatti, si terrà unche ha l’obiettivo di celebrare le Olimpiadi anche al di fuori della Francia, nel segno del motto “Lontano dalla Francia, vicino ai“. Nel sito sportivo del parco del Colle Oppio, dunque, numerosi ragazzi parteciperanno insieme ad alcune attività sportive di squadra. Presenti Massimiliano Atelli, capo di gabinetto del ministero per lo Sport e i Giovani, l’ambasciatore di Francia in Italia, Christian Masset, e Carlo Mornati, segretario generale del Coni. Con loro anche tantiche parleranno con gli ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #Parigi2024 | La staffetta virtuale fa tappa a #Roma: evento con studenti e atleti a 500 giorni dai Giochi - sportface2016 : #Olimpiadi2024 Comitati nazionali dell'Africa aprono alla partecipazione dei russi - Piergiulio58 : Nuoto, Manuel Bortuzzo oro in Coppa del Mondo: sempre più vicina la convocazione alle Paralimpiadi. Vince nei 100 r… - falbrav1 : RT @Radio24_news: Nubi si addensano sul presente e sul futuro di tutti noi, e anche, ovvio, dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024: l… - dricci73 : RT @Radio24_news: Nubi si addensano sul presente e sul futuro di tutti noi, e anche, ovvio, dei prossimi Giochi Olimpici di Parigi 2024: l… -

... in linea con i target fissati dall' Accordo disul clima. L'adesione all'Alleanza rientra tra gli obiettivi dichiarati nel Piano Strategico 2021 -e, per Banco BPM, già supporter della "......in merito al posizione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio) circa il ritorno alle gare degli atleti russi e bielorussi finalizzata alla qualificazione per le Olimpiadi didel. Nel ...... in linea con i target fissati dall'accordo disul clima. "Intendiamo proseguire decisi nel ... L'adesione all'Alleanza rientra tra gli obiettivi dichiarati nel piano strategico 2021 -e, per ...

Olimpiadi 2024, a Parigi si potrà tornare a nuotare nella Senna RaiNews

Finita la quinta edizione delle World Series a Lignano Sabbiadoro. Quattro giorni di gare con più di 400 atleti da 44 nazioni diverse che sono scese in vasca per migliorarsi e battere il tempo. Per ch ...Concentrare la propria pratica in poco più di dieci anni, combattere il sistema, annunciare uno sciopero contro l'arte, cambiare nome più volte e scomparire nel nulla: Lee Lozano è stata una donna dal ...