Parazzini (AD Deutsche Bank Italia): «Lascerei solo per l’Inter» (Di lunedì 13 marzo 2023) L’amministratore di Deutsche Bank Italia Roberto Parazzini, che da tre anni ricopre questo incarico, e che da gennaio è stato nominato anche supervisore dell’area Western Europe, ha rilasciato una lunga intervista a L’Economia de Il Corriere della Sera nella quale ha parlato della sua carriera e – tra le altre cose – della sua passione L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 13 marzo 2023) L’amministratore diRoberto, che da tre anni ricopre questo incarico, e che da gennaio è stato nominato anche supervisore dell’area Western Europe, ha rilasciato una lunga intervista a L’Economia de Il Corriere della Sera nella quale ha parlato della sua carriera e – tra le altre cose – della sua passione L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FcInterNewsit : Parazzini, ad Deutsche Bank Italia: 'In un futuro diverso potrei fare l'ad dell'Inter' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Parazzini (AD Deutsche Bank Italia): «Lascerei solo per andare all’Inter»: L’amministratore di… - _esegesi_ : RT @CalcioFinanza: L'AD di Deutsche Bank Italia Roberto Parazzini: «Lascerei solo per andare all’#Inter» - CalcioFinanza : L'AD di Deutsche Bank Italia Roberto Parazzini: «Lascerei solo per andare all’#Inter» - studiomarzocchi : Ultima Ora: Deutsche Bank Italia, i piani dell’ad Parazzini: «Saremo la banca delle pmi, da qui via solo per l’Inte… -

Roberto Parazzini Ceo di Deutsche Bank per l'Europa Ovest Deutsche Bank annuncia la nomina di Roberto Parazzini quale r egional Ceo Western Europe in aggiunta al ruolo di Chief Country Officer di Deutsche Bank Italia. Il nuovo ruolo comprende la ... Roberto Parazzini, ceo Europa Ovest di Deutsche Bank Dal 23 gennaio 2023, si ampliano le responsabilità di Roberto Parazzini in Deutsche Bank. Al ruolo di chief country officer Italia, il manager aggiunge quello di regional ceo Western Europe, che comprende la supervisione delle attività della banca in Belgio, ... Deutsche Bank: Parazzini nominato ceo per l'Europa occidentale Roberto Parazzini, gia' responsabile di Deutsche Bank in Italia, e' stato nominato regional ceo western Europe, 'ruolo che comprende la supervisione delle attivita' della banca in Belgio, Francia, Lussemburgo,... Bank annuncia la nomina di Robertoquale r egional Ceo Western Europe in aggiunta al ruolo di Chief Country Officer diBank Italia. Il nuovo ruolo comprende la ...Dal 23 gennaio 2023, si ampliano le responsabilità di RobertoinBank. Al ruolo di chief country officer Italia, il manager aggiunge quello di regional ceo Western Europe, che comprende la supervisione delle attività della banca in Belgio, ...Roberto, gia' responsabile diBank in Italia, e' stato nominato regional ceo western Europe, 'ruolo che comprende la supervisione delle attivita' della banca in Belgio, Francia, Lussemburgo,... Parazzini (AD Deutsche Bank Italia): «Lascerei solo per andare all ... Calcio e Finanza Deutsche Bank Italia, i piani dell’ad Parazzini: «Saremo la banca delle pmi, da qui via solo per l’Inter» Roberto Parazzini guida da tre anni le attività italiane del gruppo bancario tedesco: «Da qui me ne andrei solo per andare all’Inter, la banca retail non ha molto futuro, puntiamo sulle pmi» ... Roberto Parazzini guida da tre anni le attività italiane del gruppo bancario tedesco: «Da qui me ne andrei solo per andare all’Inter, la banca retail non ha molto futuro, puntiamo sulle pmi» ...