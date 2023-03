Paragonò Regno Unito e Germania nazista | la BBC reintegra Gary Lineker

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sospeso e poito alla guida di Match of the day, la Bibbia dello sport inglese in tv., ex capitano della Nazionale inglese e ora commentatore sportivo della BBC, ha vissuto una settimana di sali e scendi. Bufera susul tema migranti: “Come la” La vicenda risale alla scorsa settimana, ... TAG24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... angela_massi : RT @dvaldi1: di Richard Silverstein: #Cisgiordania Smotrich ha vinto su quasi tutti i punti. È il governatore del suo regno. Lo paragono a… - dvaldi1 : di Richard Silverstein: #Cisgiordania Smotrich ha vinto su quasi tutti i punti. È il governatore del suo regno. Lo… -

Ci proveranno in tanti, sicuramente Jannik Sinner , sulla carta uno degli avversari più quotati per mettere in difficoltà il lungoche sogna lo spagnolo. Attenzione anche a Casper Ruud che, ...Ci proveranno in tanti, sicuramente Jannik Sinner , sulla carta uno degli avversari più quotati per mettere in difficoltà il lungoche sogna lo spagnolo. Attenzione anche a Casper Ruud che, ...