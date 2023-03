Papa Francesco in Russia, il Cremlino apre: “Aspettiamo dichiarazione del Vaticano” (Di lunedì 13 marzo 2023) Proprio in occasione del decimo anniversario dall’inizio del pontificato di Papa Francesco, il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov risponde all’ipotesi di una visita di Bergoglio in Russia. E non lo fa negando tale ipotesi, ma al contrario con una dichiarazione che sembra di fatto uno spiraglio aperto. Dobbiamo aspettare una dichiarazione del Vaticano. Così Peskov, ... TAG24. Leggi su tag24 (Di lunedì 13 marzo 2023) Proprio in occasione del decimo anniversario dall’inizio del pontificato di, il portavoce delDmitry Peskov risponde all’ipotesi di una visita di Bergoglio in. E non lo fa negando tale ipotesi, ma al contrario con unache sembra di fatto uno spiraglio aperto. Dobbiamo aspettare unadel. Così Peskov, ... TAG24.

