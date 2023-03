Papa Francesco: “Il celibato sacerdotale? Non sono ancora pronto a rivederlo” (Di lunedì 13 marzo 2023) Nessun ripensamento della Chiesa sul celibato sacerdotale: in un’intervista al quotidiano argentino Perfil, Papa Francesco ribadisce: “Non sono ancora pronto a rivederlo, ma ovviamente è una questione di disciplina, che oggi c’è e domani può non esserci, e non ha niente a che vedere con il dogma”. In occasione dei dieci anni di pontificato, il colloquio di Bergoglio è stato rilanciato anche dal portale della Santa Sede Vatican News ed ha costituito occasione per il vescovo di Roma per precisare alcune affermazioni rilasciate in precedenza al media Infobae circa il fatto che il celibato, essendo “una disciplina” e “una prescrizione temporanea”, avrebbe potuto essere rivisto. Archiviato per ora il dibattito sul tema, ... Leggi su tpi (Di lunedì 13 marzo 2023) Nessun ripensamento della Chiesa sul: in un’intervista al quotidiano argentino Perfil,ribadisce: “Non, ma ovviamente è una questione di disciplina, che oggi c’è e domani può non esserci, e non ha niente a che vedere con il dogma”. In occasione dei dieci anni di pontificato, il colloquio di Bergoglio è stato rilanciato anche dal portale della Santa Sede Vatican News ed ha costituito occasione per il vescovo di Roma per precisare alcune affermazioni rilasciate in precedenza al media Infobae circa il fatto che il, essendo “una disciplina” e “una prescrizione temporanea”, avrebbe potuto essere rivisto. Archiviato per ora il dibattito sul tema, ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... antoniospadaro : Francesco? Se dovessi dire questi 10 anni in 1 espressione direi Il Papa della #complessità. Oggi su La Stampa in e… - petergomezblog : ESCLUSIVO | Intervista a Papa Francesco: ‘Corruzione, lo scandalo che mi fa soffrire’. Pedofilia? ‘La #Chiesa ha ca… - SkyTG24 : Papa Francesco: disposto a 'rivedere' il celibato sacerdotale - StaroftheSea52 : RT @riga_marco: 13 MARZO 2013 - 13 MARZO 2023 Oggi preghiamo in modo particolare per Papa Francesco nel 10° anniversario dell'elezione a P… - ciaccia_giacomo : RT @Agenzia_Ansa: FOTO | Dieci anni di pontificato di papa Francesco. Dal discorso all'Onu alla preghiera solitaria in piazza San Pietro du… -