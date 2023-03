Papa Francesco e i 10 anni di pontificato: “Un regalo? La pace. Soffro a vedere morire russi e ucraini”. E spiega quali sono i suoi tre sogni (Di lunedì 13 marzo 2023) Dieci anni di pontificato con la certezza di quale regalo desidera per questo importante anniversario: “La pace, ci vuole la pace”. Papa Francesco lo ha ricordato nel Popecast, il podcast realizzato dal vaticanista Salvatore Cernuzio per i media vaticani nel decennale dell’elezione. Bergoglio pensa alla terza guerra mondiale in atto, espressione coniata proprio da lui: “Non lo aspettavo… Pensavo che la Siria fosse una cosa singolare, poi sono arrivate le altre”. E aggiunge: “Mi fa soffrire vedere i morti, ragazzi – sia russi che ucraini, non mi interessa – che non tornano. È dura”. Da qui, tre parole che corrispondono ai “tre sogni del Papa” per la ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Diecidicon la certezza di qualedesidera per questo importanteversario: “La, ci vuole la”.lo ha ricordato nel Popecast, il podcast realizzato dal vaticanista Salvatore Cernuzio per i media vaticani nel decennale dell’elezione. Bergoglio pensa alla terza guerra mondiale in atto, espressione coniata proprio da lui: “Non lo aspettavo… Pensavo che la Siria fosse una cosa singolare, poiarrivate le altre”. E aggiunge: “Mi fa soffrirei morti, ragazzi – siache, non mi interessa – che non tornano. È dura”. Da qui, tre parole che corrispondono ai “tredel” per la ...

