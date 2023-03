Papà 27enne uccide a colpi d’alce il presunto molestatore della figlia Poi si presenta coperto di sangue alla stazione di polizia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 marzo 2023) Si èto in unadidi. Siamo a Grand Marias, non lontano da Duluth. Levi Axtell, 27 anni, ha confessato agli agenti di aver ammazzato Lawrence V. Scully, 77 anni picchiandolo prima con una pala e poi dandogli il colpo di grazia con delle corna di alce. Axtell era travolto drabbia, convinto che il 77enne avesse molestato sua, “seguendola e perseguitandola persino all’asilo”. Già nel 2018, aveva chiesto un ordine restrittivo per Scully, condannato nel 1979 per aver molestato una bambina di sei anni. L’ordine non era stato concesso. Testimoni, stando a quanto riferiscono le testate statunitensi, hanno visto ilspaccare l’auto del 77enne e poi entrare nella sua casa, dove è stato rinvenuto il ...