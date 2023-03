Paola Egonu, l'ipocrisia del milione: così l'Italia smette di essere razzista (Di lunedì 13 marzo 2023) A Paola Egonu sarebbe bastato evitare di fare propaganda strumentale, sollevando un polverone razzista contro l'Italia, per evitare fraintendimenti al suo ritorno Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Asarebbe bastato evitare di fare propaganda strumentale, sollevando un polveronecontro l', per evitare fraintendimenti al suo ritorno

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... flayawa : Tutti hanno un prezzo. Il prezzo di @paola_egonu è 1.000.000 di euro. Qual è il vostro? - NicolaPorro : 'Sai che c'è? Beccati sto milione, ma ora smettila'. E #Sallusti abbatte Paola #Egonu ?? - NicolaPorro : ????? Ah ma quindi l'Italia non fa poi così schifo... Max Del Papa si cucina Paola #Egonu ?? - DaniloSilvi2 : @DiegoFusaro In Cuxo vi entra in testa nooo Paola Egonu è ITALIANA a tutti gli effetti - BiribissiBlog : La #Egonu torna in #Italia, la lotta al razzismo vale un milione di euro -