Paola Caruso, peggiora la situazione del figlio Michele: la terribile novità sulla paresi, situazione drammatica (Di lunedì 13 marzo 2023) La situazione clinica del piccolo Michelino, figlio di Paola Caruso, sembra essere sempre peggiore. Lo ha raccontato proprio l’ex Bonas, tra le lacrime, negli studi di Verissimo. paresi del nervo sciatico: questa sarebbe la definitiva diagnosi di cosa è accaduto al piccolo Michele, il figlio di Paola Caruso che lo scorso 21 novembre, a quanto pare per colpa di un farmaco sbagliato, è stato travolto da una serie di vicissitudini cliniche drammatiche. Il racconto era stato fatto nel corso di un’intervista pochi mesi fa: “Siamo andati in vacanza a Sharm el-Sheikh, ha iniziato ad avere febbre che non si abbassava. Chiamammo un medico e mi disse: ‘Signora facciamo le punture’, allora tu da mamma che fai? Ti fidi. Mai che ... Leggi su thesocialpost (Di lunedì 13 marzo 2023) Laclinica del piccolo Michelino,di, sembra essere sempre peggiore. Lo ha raccontato proprio l’ex Bonas, tra le lacrime, negli studi di Verissimo.del nervo sciatico: questa sarebbe la definitiva diagnosi di cosa è accaduto al piccolo, ildiche lo scorso 21 novembre, a quanto pare per colpa di un farmaco sbagliato, è stato travolto da una serie di vicissitudini cliniche drammatiche. Il racconto era stato fatto nel corso di un’intervista pochi mesi fa: “Siamo andati in vacanza a Sharm el-Sheikh, ha iniziato ad avere febbre che non si abbassava. Chiamammo un medico e mi disse: ‘Signora facciamo le punture’, allora tu da mamma che fai? Ti fidi. Mai che ...

