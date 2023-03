Paola Caruso, l’ex fidanzato Francesco Caserta ha riconosciuto il figlio Michele? La verità dolorosa (Di lunedì 13 marzo 2023) Come sappiamo, la storia fra Paola Caruso e Francesco Caserta è molto complicata: si sono conosciuti all’aeroporto di Linate, a Milano. Lui è nato nel 1991 e oggi ha 33 anni; è un noto imprenditore e risiede a Montecarlo. La sua professione prevede la gestione di diversi supermercati, ma non si hanno maggiori informazioni poiché non appartiene al... Leggi su donnapop (Di lunedì 13 marzo 2023) Come sappiamo, la storia fraè molto complicata: si sono conosciuti all’aeroporto di Linate, a Milano. Lui è nato nel 1991 e oggi ha 33 anni; è un noto imprenditore e risiede a Montecarlo. La sua professione prevede la gestione di diversi supermercati, ma non si hanno maggiori informazioni poiché non appartiene al...

