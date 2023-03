Paola Caruso, la disperazione per il figlio: “Danno permanente, dovrà portare il tutore per sempre” (Di lunedì 13 marzo 2023) Impotenza e senso di colpa, queste sono le sensazioni che sta provando Paola Caruso da quando si trova ad affrontare in prima persona i problemi di salute di suo figlio Michele, che ha compiuto 4 anni il 2 marzo 2023. Il bambino ha iniziato a stare male a novembre 2022, periodo in cui si trovava in vacanza in Egitto con la mamma: qui ha avuto la febbre piuttosto alta, per questo la showgirl ha deciso di affidarsi a un medico del posto pensando che potesse aiutarla a farlo guarire. Il dottore le ha chiesto il consenso per somministrare al piccolo una puntura, contenente però un farmaco che era tossico perché sconsigliato a chi ha meno di 12 anni. E da lì sono iniziati i problemi. Michele ha cominciato ad avere difficoltà di deambulazione e ancora adesso non cammina bene. Il miglioramento che i pediatri si attendevano non c’è stato e ... Leggi su news.robadadonne (Di lunedì 13 marzo 2023) Impotenza e senso di colpa, queste sono le sensazioni che sta provandoda quando si trova ad affrontare in prima persona i problemi di salute di suoMichele, che ha compiuto 4 anni il 2 marzo 2023. Il bambino ha iniziato a stare male a novembre 2022, periodo in cui si trovava in vacanza in Egitto con la mamma: qui ha avuto la febbre piuttosto alta, per questo la showgirl ha deciso di affidarsi a un medico del posto pensando che potesse aiutarla a farlo guarire. Il dottore le ha chiesto il consenso per somministrare al piccolo una puntura, contenente però un farmaco che era tossico perché sconsigliato a chi ha meno di 12 anni. E da lì sono iniziati i problemi. Michele ha cominciato ad avere difficoltà di deambulazione e ancora adesso non cammina bene. Il miglioramento che i pediatri si attendevano non c’è stato e ...

