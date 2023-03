Pampa Sosa | «Nel 2004 De Laurentiis non capiva molto di calcio Per lui contava il rispetto delle regole» 

(Di lunedì 13 marzo 2023) Sulla Gazzetta dello Sport una lunga intervista all’ex Napoli, portato al Napoli da Pierpaolo Marino nel. Era il Napoli che stava risorgendo dalle ceneri del fallimento. «Fui il primo tesserato del nuovo Napoli nato dal fallimento. Firmai il contratto in una stanza dell’Hotel Vesuvio. Non esisteva una sede». Il primo giorno di ritiro, racconta, erano in quattro: oltre a lui c’erano Montervino, Montesanto ed Esposito. «Non c’era nulla. Zero. Tutto sequestrato. Tutto così surreale». L’allenatore era Giampiero Ventura. «Parlavasue idee a questi 4 disperati, ma era fanta. Non c’era una squadra e nemmeno la si poteva immaginare. Esposito aveva in macchina il pallone sgonfio del nipotino. Un pallone della Lazio. Facemmo con quello i primi palleggi».racconta ...

Roberto "parla del Napoli ai microfoni di Vikonos, a poche ore dal fischio d'inizio del match contro l'Atalanta. " La convocazione del Cholito è meritatissima, è una bella notiza per lui e per il ...

