Pallamano | Trillini si gode la doppia vittoria contro la Lettonia | “Vincere con sei reti di scarto indice di maturità”

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 marzo 2023) Non può che esprimere grandissima soddisfazione Riccardo, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana dimaschile dopo il doppio trionfolache ha consentito agli azzurri di blidnare aritmeticamente al terzo posto nel gruppo 8 delle Qualificazioni ai Campionati Europei 2024 e di preparare l’assalto al posto d’onore, momentaneamente occupato dalla Polonia. L’allenatore, intercettato dai microfoni della FIGH dopo la bellaper 23-29 in terra lettone, ha inizialmente lodato il risultato rimediato in quel di Valmiera, assolutamente non scontato in ambito internazionale: “È stata unapartita molto importante sotto diversi aspetti per l’Italia. Innanzitutto c’è il risultato emerso che non lascia spazio a dubbi. A questo proposito vorrei ...