Palestina, così Israele protegge con l’impunità i suoi coloni: un’indagine dell’ong Yesh Din (Di lunedì 13 marzo 2023) “Huwara dovrebbe essere spazzata via dalla faccia della Terra”. Sono le parole pronunciate l’1 marzo dal ministro delle Finanze israeliano, il fascista e omofobo Bezalel Smotrich. Huwara, nel governatorato di Nablus, è stato il principale bersaglio dell’ultima scorreria dei coloni israeliani in Cisgiordania. Nel 2022, secondo le Nazioni Unite, ce n’erano state 621. La notte del 26 febbraio, per rappresaglia contro l’uccisione di due di loro, i colori hanno portato a termine una serie di attacchi contro i palestinesi dei villaggi di Burin, Assira al-Qibliya, Beit Firuk, Za’tata e Beita e, per l’appunto, di Huwara. I coloni hanno dato alle fiamme decine di automobili, abitazioni e frutteti e hanno aggredito persone inermi con mazze di metallo e pietre. Risultato del raid: un palestinese ucciso, altri 400 rimasti feriti. Le organizzazioni israeliane per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) “Huwara dovrebbe essere spazzata via dalla faccia della Terra”. Sono le parole pronunciate l’1 marzo dal ministro delle Finanze israeliano, il fascista e omofobo Bezalel Smotrich. Huwara, nel governatorato di Nablus, è stato il principale bersaglio dell’ultima scorreria deiisraeliani in Cisgiordania. Nel 2022, secondo le Nazioni Unite, ce n’erano state 621. La notte del 26 febbraio, per rappresaglia contro l’uccisione di due di loro, i colori hanno portato a termine una serie di attacchi contro i palestinesi dei villaggi di Burin, Assira al-Qibliya, Beit Firuk, Za’tata e Beita e, per l’appunto, di Huwara. Ihanno dato alle fiamme decine di automobili, abitazioni e frutteti e hanno aggredito persone inermi con mazze di metallo e pietre. Risultato del raid: un palestinese ucciso, altri 400 rimasti feriti. Le organizzazioni israeliane per ...

