Pago Vallo Lauro | mercoledì l’autopsia sul corpo di Nicola Mazzella

(Di lunedì 13 marzo 2023) Tempo di lettura: < 1 minuto(AV) – Nella giornata diè previsto l’esame autoptico suldi. Il 61enne morto lo scorso 9 marzo fa cadendo dall’ecocompattatore nel comune di. La salma si trova presso il “Moscati” di Avellino. Nei giorni scorsi la Procura di Avellino ha inscritto nel registro degli indagati tre persone per omicidio colposo. Tra questi il titolare della ditta dove l’uomo lavorava, il conducente dall’ecocompattatore e il proprietario del cane che avrebbe abbagliato contro. Tragedia in Irpinia, addetto ai rifiuti cade dal camion e muore L'articolo proviene da Anteprima24.it.

sono accusati omicidio colposo dalla Procura di Avellino per l'incidente sul lavoro avvenuto due giorni fa con la morte del 61enne, addetto alla raccolta dei rifiuti nel comunedidi Lauro.Una tragica fatalità avrebbe determinato la morte dell'operatore ecologico diLauro . È stato sentito dai militari dell'Arma il proprietario del cane che avrebbe spaventato Nicola Mazzella , il 61enne deceduto in seguito alla caduta dal predellino dell' ...Avellino . Per il sindacato non ci sono dubbi: Nicola Mazzella, l'operatore ecologico 61enne diLauro, morto cadendo dal camion per la raccolta dei rifiuti, è l'ennesima vittima sul lavoro in provincia di Avellino. Saranno gli esami autoptici disposti dalla magistratura a fare ...

Tre indagati per la morte dell’operaio della raccolta rifiuti caduto dal compattatore a Pago del Vallo di Lauro; sarebbe stato aggredito da un cane ...La Procura di Avellino ha iscritto tre persone nel registro degli indagati per l’incidente sul lavoro avvenuto giovedì a Pago Vallo Lauro, in cui ha perso la vita un operatore ecologico di 61 anni. L’ ...