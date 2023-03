Pagliuca: «Ceccarini? Juventus-Inter un furto! Non più arbitrato…» (Di lunedì 13 marzo 2023) Pagliuca duro sui fatti di Juventus-Inter del 1998. L’ex portiere nerazzurro, in collegamento a “La Domenica Sportiva”, racconta alcuni retroscena dell’episodio riguardante l’arbitro Ceccarini. Poi, l’ospite di Rai 2 dice la sua sull’Inter e su ciò che si aspetta dalla sfida di Champions League contro il Porto. UN FURTO – A distanza di anni Gianluca Pagliuca torna sul famoso fallo di Iuliano su Ronaldo e su quello che si scatenò contro la scelta arbitrale di Ceccarini. Questo il racconto dell’ex portiere nerazzurro, in collegamento su Rai 2: «Cos’è successo in quello Juventus-Inter del 1998? Dopo il fallo di Iuliano su Ronaldo e la decisione dell’arbitro Ceccarini si è scatenato il panico, anche Gigi Simoni voleva ... Leggi su inter-news (Di lunedì 13 marzo 2023)duro sui fatti didel 1998. L’ex portiere nerazzurro, in collegamento a “La Domenica Sportiva”, racconta alcuni retroscena dell’episodio riguardante l’arbitro. Poi, l’ospite di Rai 2 dice la sua sull’e su ciò che si aspetta dalla sfida di Champions League contro il Porto. UN FURTO – A distanza di anni Gianlucatorna sul famoso fallo di Iuliano su Ronaldo e su quello che si scatenò contro la scelta arbitrale di. Questo il racconto dell’ex portiere nerazzurro, in collegamento su Rai 2: «Cos’è successo in quellodel 1998? Dopo il fallo di Iuliano su Ronaldo e la decisione dell’arbitrosi è scatenato il panico, anche Gigi Simoni voleva ...

