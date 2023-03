Pagelle Milan-Salernitana | TOP e FLOP del match VOTI

(Di lunedì 13 marzo 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Giroud.: Dia.: a fine partita. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : #MilanSalernitana: i top e flop del primo tempo - Luxgraph : Juve-Samp, le pagelle: Kostic altro assist, scossa Cuadrado, iella Vlahovic - andreastoolbox : Rimonta giallorossa, la Roma Femminile è in finale di Coppa Italia #giallorossa, #Rimonta #la #Femminile #Roma ??????? - Youzaofthecloud : @runnerbeg @Gazzetta_it Mi ricordo i titoli e le pagelle di Totthenam Milan finita 0-0 , un trionfo - infoitsport : Pagelle Roma-Milan femminile 3-1: Babb miracolosa, Piemonte solita bomber -

... club furioso dopo il ko con lo Spezia: Inzaghi si gioca tutto contro il Porto Ledi Spezia ...45 Inter 3 Fine 1 Cremonese Sabato 3 Settembre 2022 - 18:003 Fine 2 Inter Sabato 10 ...Ledella Gazzetta alle direzioni delle gare della ventiseiesima giornata di Serie A. Resta ancora da giocare il posticipo di stasera: alle 20.45- Salernitana. Non perderti le Newsletter di ...C'erano tutti i presupposti per poter cadere in una trappola dopo la grande vittoria con ile ...PERSONALI SIRIGU 6,5; perfetto nelle uscite e determinante su Okereke. Un portiere esperto ...

Pagelle Milan Bologna Primavera: Traorè la decide, Stalmach brilla Milan News 24

In occasione della sfida contro la Salernitana, per la prima volta nell’era dei tre punti a vittoria, il Milan ha schierato un undici titolare senza italiani in campo dal primo minuto.Milan in campo nel posticipo con la Salernitana senza italiani in campo: nell'era dei tre punti, non era mai successo. Nella formazione titolare che ...