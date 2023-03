Pagelle Milan-Salernitana: super Ochoa e Bradaric, fantasma Leao (Di lunedì 13 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Milan-Salernitana Le Pagelle dei protagonisti del match tra Milan e Salernitana, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Ochoa. FLOP: Leao. VOTI: Milan (3-4-2-1): Maignan 6.5; Kalulu 5, Thiaw 5, Tomori 4.5; Saelemaekers 5.5, Bennacer 6.5, Krunic 5.5, Theo Hernandez 5.5; Brahim Diaz 5.5, Leao 4; Giroud 6.5. Allenatore: Stefano Pioli 5. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Touré, Adli, Tonali 6.5, Ibrahimovic 6, Rebic, Kjaer, Florenzi 6, Origi 6, Pobega, Vranckx, Gabbia, De Ketelaere 5. Salernitana (3-4-2-1): Ochoa 7; ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 13 marzo 2023) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 26ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 26ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP:. FLOP:. VOTI:(3-4-2-1): Maignan 6.5; Kalulu 5, Thiaw 5, Tomori 4.5; Saelemaekers 5.5, Bennacer 6.5, Krunic 5.5, Theo Hernandez 5.5; Brahim Diaz 5.5,4; Giroud 6.5. Allenatore: Stefano Pioli 5. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Touré, Adli, Tonali 6.5, Ibrahimovic 6, Rebic, Kjaer, Florenzi 6, Origi 6, Pobega, Vranckx, Gabbia, De Ketelaere 5.(3-4-2-1):7; ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... _mstanley_ : Pagelle lucide Milan Casertana Maignan 9.5 Kaculo gran salvataggio 7+?? Ciao 6 ???? Pomori 5???? Salama 2- Bennacer 4 Kr… - aSalerno_it : #salerno Salernitana-Milan, le pagelle... granata da notte magica - cmdotcom : Milan-Salernitana, le pagelle di CM: Leão il peggiore in campo, male Thiaw - TuttoMercatoWeb : Le pagelle del Milan - La difesa granitica di Londra dov'è? Leao non fa più la differenza - OggiSportNotiz2 : A San Siro il Milan non va oltre l'1-1 contro la Salernitana. Apre la marcature Giroud al 46', la riprende Dia nell… -