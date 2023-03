Pagelle Milan-Salernitana 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di lunedì 13 marzo 2023) Le, ie ildi1-1, match della ventisettesima giornata diA. Al 28? la prima chance: Bennacer crossa e trova Giroud che in acrobazia manda di poco alto sopra la traversa. Anche lanon sta a guardare: al 37? Kastanos spreca un tiro da buona posizione in area, mentre al 42? è Maignan con uno strepitoso intervento a chiudere la corsa verso la porta di Dia. Nel recupero del primo tempo c’è il vantaggio del: Bennacer crossa da angolo, Giroud di testa anticipa Gyomber e sigla l’1-0. Nella ripresa l’attaccante francese viene ammonito (salterà la prossima con l’Udinese) e lascia il posto a Ibrahimovic. Al 61? c’è il pareggio: Bradaric guida la ripartenza e crossa in area dove Dia fulmina ...

Milan-Salernitana le pagelle e il tabellino della partita: i rossoneri possono guardare da vicino la zona Champions: la sintesi di Sportnews ...Finisce 1-1 il match fra Milan e Salernitana: in rete Giroud e Dia, occasione persa per Pioli in ottica piazzamento Champions ...