Padre dell’arbitro accusa un malore | lui ferma subito la partita | salvato col defibrillatore

(Di lunedì 13 marzo 2023) Hato unmentre assisteva a unadi calcio arbitrata dal figlio, che hatol’incontro per soccorrerlo. È accaduto ieri pomeriggio a Borgo a Mozzano, in provincia di Lucca, intorno al 20esimo del secondo tempo. A dirigere la gara di seconda categoria tra la squadra di casa e il Barga c’era il giovane arbitro Luca Martelli, 20 anni. Appena si è accorto di qualcosa che non andava tra il pubblico ha interrotto la gara, prima ancora di rendersi conto che ad accasciarsi a terra era stato ilAlessandro, 51 anni. L’uomo è stato soccorso anche grazie alpresente all’interno dell’impianto ed è stato portato in codice rosso all’ospedale San Luca di Lucca. La, secondo quanto riporta Il Corriere ...

La presenza di un defibrillatore, all'interno dell'impianto dove si stava giocando, ha velocizzato l'intervento dei soccorritori e probabilmente salvato la vita al padre che ha avuto un malore. Come riferisce il Corriere fiorentino, quando mancavano circa 20 minuti al termine della gara, infatti, il padre - che stava assistendo alla gara in mezzo al pubblico - ha accusato un malore.