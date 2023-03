Padel, al via la Coppa Italia: nel Lazio boom di iscrizioni (Di lunedì 13 marzo 2023) Per descrivere il successo della Coppa Italia FITP TPRA diventa difficile anche solo trovare le parole, perché ciò che già era incredibile nel 2021 e impensabile nel 2022, ha (quasi) raddoppiato di nuovo dodici mesi più tardi. Dopo che nella seconda edizione era stato superato il traguardo delle 1.000 formazioni iscritte (furono 1.040), quest’anno le richieste arrivate sui tavoli degli organizzatori sono state precisamente 1.813, da ogni angolo d’Italia. Alla luce del boom che lo sport sta vivendo, con sempre più campi e praticanti, era lecito attendersi un’ulteriore crescita, ma non dai contorni simili. I numeri per l’evento al via in tutta Italia fra 20 e 27 marzo hanno di nuovo superato anche le più rosee aspettative, certificando in un colpo solo sia la qualità di una competizione che in fondo è ... Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 13 marzo 2023) Per descrivere il successo dellaFITP TPRA diventa difficile anche solo trovare le parole, perché ciò che già era incredibile nel 2021 e impensabile nel 2022, ha (quasi) raddoppiato di nuovo dodici mesi più tardi. Dopo che nella seconda edizione era stato superato il traguardo delle 1.000 formazioni iscritte (furono 1.040), quest’anno le richieste arrivate sui tavoli degli organizzatori sono state precisamente 1.813, da ogni angolo d’. Alla luce delche lo sport sta vivendo, con sempre più campi e praticanti, era lecito attendersi un’ulteriore crescita, ma non dai contorni simili. I numeri per l’evento al via in tuttafra 20 e 27 marzo hanno di nuovo superato anche le più rosee aspettative, certificando in un colpo solo sia la qualità di una competizione che in fondo è ...

