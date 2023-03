Padalino | «Inter | non c’è serenità! Perdere contro lo Spezia…»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 marzo 2023) Pasquale, ex difensore oggi allenatore,venuto sulle frequenze di Radio Sportiva ha parlato a proposito dell’finita nel mirino della critica dopo la sconfitta sul campo dello Spezia CONTINUITA’ – Queste le considerazioni di: «L’non ha una continuità che di solito la differenza dalle altre, soprattutto squadre che come i nerazzurri devono giocare per i vertici. Quando perdi con lo Spezia, non me ne vogliano, ci sono differenze abissali fra le due squadre. Econ questo tipo di squadre lascia sempre l’amaro in bocca. Poi ci possono essere tutte le attenuanti, ma l’credo che sia in una condizione non ottimale come magari il Napoli o la Lazio. Sicuramente non c’è la serenità che dimostrano i partenopei. Per l’allenatore ...