"Pacca sul c**o": Lady Gaga, il fotografo nella bufera | Video (Di lunedì 13 marzo 2023) Lady Gaga aiuta un fotografo a rialzarsi dopo una caduta e lui la ringrazia toccandole il sedere. È successo durante la notte degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles. Non si sa se l'uomo abbia messo la mano sul lato B della popolare cantante per sbaglio o se il gesto sia stato volontario. Poco importa, perché sui social si è già scatenata la bufera. Nessun dubbio, invece, sull'importanza del gesto di Lady Gaga, galante ma soprattutto umile, nei confronti del fotografo, inciampato sul suo vestito durante la passerella dei vip. Lui però è stato travolto dalle critiche a causa della sua mano sul sedere dell'artista. Sui social gli utenti sono divisi: da una parte c'è chi pensa che il gesto sia stato fatto per sbaglio, dall'altra chi invece è convinto si ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023)aiuta una rialzarsi dopo una caduta e lui la ringrazia toccandole il sedere. È successo durante la notte degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles. Non si sa se l'uomo abbia messo la mano sul lato B della popolare cantante per sbaglio o se il gesto sia stato volontario. Poco importa, perché sui social si è già scatenata la. Nessun dubbio, invece, sull'importanza del gesto di, galante ma soprattutto umile, nei confronti del, inciampato sul suo vestito durante la passerella dei vip. Lui però è stato travolto dalle critiche a causa della sua mano sul sedere dell'artista. Sui social gli utenti sono divisi: da una parte c'è chi pensa che il gesto sia stato fatto per sbaglio, dall'altra chi invece è convinto si ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DrewsXXK : RT @siriomerenda: Oscar: Lady Gaga si becca una pacca sul culo...scommettiamo che ci sarà qualcuno che dirà che in fondo è colpa sua, non d… - Gianlux28_ : RT @andreadelogu: Non stiamo un po' esagerando con 'la pacca sul culo' di Lady Gaga? Quel fotografo stava ancora cadendo e cercando l'equil… - Donatella_55 : RT @andreadelogu: Non stiamo un po' esagerando con 'la pacca sul culo' di Lady Gaga? Quel fotografo stava ancora cadendo e cercando l'equil… - chia26_ : RT @siriomerenda: Oscar: Lady Gaga si becca una pacca sul culo...scommettiamo che ci sarà qualcuno che dirà che in fondo è colpa sua, non d… - Ch0i_Sxn : @sunoothereal se mi tirate una pacca sul culo mi emoziono -