(Di lunedì 13 marzo 2023) 5 o 10 euro per ciascuna chiamata fatta sempre al 45593 da rete fissa TIM, Vodafone, WindTre, Fastweb e Tiscali. 5 euro anche per ciascuna chiamata fatta allo stesso numero da rete fissa TWT, ...

Italia - organizzazione umanitaria che si batte contro l'ingiustizia di povertà e disuguaglianza -la campagna di raccolta fondi DONA ACQUA, SALVA UNA VITA. Dal 13 marzo al 5 aprile,

Oxfam lancia la campagna "dona acqua, salva una vita" Agenzia askanews

Roma, 13 mar. (askanews) - _Ancora oggi nel mondo 1 persona su 4 non ha accesso a fonti d'acqua pulita per bere o lavarsi, mentre metà ...L'acqua sporca o insicura può essere fino a 20 volte più letale della violenza diretta in contesti di conflitti prolungati come Siria, Yemen o Ucraina, colpendo particolarmente bambini e donne ...