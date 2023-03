Over 60, quale frutta fa bene alla mente (Di lunedì 13 marzo 2023) La frutta è un toccasana per la salute di mente e cervello. I frutti a bacche aiutano a preservare i tessuti cerebrali mentre la banana e l'avocado regolano l'umore stimolando la dopamina Leggi su ilgiornale (Di lunedì 13 marzo 2023) Laè un toccasana per la salute die cervello. I frutti a bacche aiutano a preservare i tessuti cerebrali mentre la banana e l'avocado regolano l'umore stimolando la dopamina

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Malvy34087444 : RT @TrashalCubo: @Daisy_2605 La mia tesi si riconferma sempre ahimè, il miseto 10% di #disonesto,appartiene alle Over in crisi ormonale, qu… - Rossano26669 : @CarloCalenda E con quale personale visto che la Sinistra ha bloccato per anni il turn-over delle Forze dell’Ordine… - TrashalCubo : @Daisy_2605 La mia tesi si riconferma sempre ahimè, il miseto 10% di #disonesto,appartiene alle Over in crisi ormon… - mauriziomitolo : In questi tempi orribili che stiamo vivendo, mi sovvengono le sagge ed amare riflessioni di Sir Roger Vernon Scruto… - Jack_Mattiu : @salomone_l @OfficialSSLazio Ma il senso di lottare ogni anno per andare a giocare le Coppe Europee e poi fare turn… -