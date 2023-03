Ottavia – Donna travolta e uccisa da un’auto guidata da un 19enne

(Di lunedì 13 marzo 2023) – La vittima portava a spasso il suo cane – Unadi 69 anni è stataieri sera dada un diciannovenne. Il fatto è avvenuto in viale Esperia Sperani a, nel comune di Roma. L’incidente è avvenuto domenica sera intorno alle ore 20, quando la signora è uscita di casa per portare il suo cane a fare la solita passeggiata. Nell’attraversare la strada, non ha fatto in tempo a evitare l’auto che, a quanto pare, procedeva a velocità sostenuta e non ha frenato in tempo. Anche il ragazzo, alla guida di una Smart, ha subìto lievi danni e è stato portato in ospedale, al San Filippo Neri.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitinterno : Incidente a Roma, donna investita e uccisa a Ottavia - infoitinterno : Roma, donna investita e uccisa a Ottavia: era sulle strisce. «È una strada maledetta» - infoitinterno : Auto travolge e uccide una donna a Ottavia mentre attraversa la strada - lacittanews : La vittima, una donna di 69 anni, è stata investita e uccisa da una Smart fortwo guidata da un ragazzo italiano di… - occhio_notizie : Una donna, Nicolina Vilardo di 69 anni, è morta dopo essere stata investita da un'auto in transito in viale Esperia… -

Secondo una prima ricostruzione dei vigili del gruppo Montemario, lastava attraversando la strada quando è stata travolta da una Smart two guidata da un ragazzo italiano di 19 anni. Abbonati ...Unadi 69 anni, che stava attraversando le strisce pedonali, è stata investita e uccisa in viale Esperia Sperani in zona, a Roma . L'incidente mortale è avvenuto nella serata di ieri, 12 ...Unadi 69 anni è morta così, nella serata di ieri, poco prima delle 20, in viale Esperia Sperani, a, a pochissima distanza dai campi di padel. Sul posto, oltre che il 118, anche la ...

Auto travolge e uccide una donna a Ottavia mentre attraversa la strada Fanpage.it

Incidente mortale, ieri sera, in viale Esperia Sperani in zona Ottavia a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Da una prima ricostruzione, la vittima, una donna di 69 anni, è… Leggi ...Incidente mortale, ieri sera, in viale Esperia Sperani in zona Ottavia a Roma. Sul posto è intervenuta la polizia locale. Da una prima ricostruzione, la vittima, una donna di 69 anni, ...