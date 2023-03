Ostia | razziato il distributore automatico della scuola Garrone | torna la ‘banda delle macchinette’

(Di lunedì 13 marzo 2023) Depredare le macchinette che erogano merendine sembra sia diventata una consuetudine a. Sono diversi gli episodi nei quali i distributori automatici vengono forzati e saccheggiati. Casi simili si sono registrati all’interno del centro anziani ‘Il Sommergibile’ e in ultimo, solo in ordine di tempo, è successo anche allafratelli Eugenio. L’intervento di Polizia locale e Carabinieri Ieri, domenica 12 marzo, poteva essere la volta buona, quella nella quale le forze dell’ordine riuscivano a beccare il ladro sul fatto. L’allarme è scattato alle 21, quando una persona è stata vista introdursi nel plesso di Corso Duca di Genova a. Polizia locale e carabinieri sono accorsi, ma nonostante l’intervento sia stato tempestivo, una volta sul posto, hanno trovato solo i distributori distrutti e razziati, al ...

