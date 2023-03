Oscars 2023. Vince ‘Everything Everywhere All At Once’, ma meritava ‘Gli spiriti dell’isola’. Questione di conscience washing (Di lunedì 13 marzo 2023) Al Dolby Theatre di Los Angeles è andata in scena la 95ª edizione dei premi Oscar, la nottata di premiazione più attesa dell'anno. Quest'anno c'è stato un film dominatore in assoluto, Everything Everywhere All at Once che si è aggiudicato ben 7 statuette su 11 candidature. Il film costruito su più livelli, intrattiene con il suo montaggio e le scene action esilaranti benché sia ridondante e incotrollato. Everything Everywhere All at Once mescola tutti le vite e i generi possibili: kung-fu, wuxia, mélò, fantasy, commedia. È un film di fantasmi che compaiono e spariscono. Tuttavia sembrava la storia di due amici vestita di echi che sembrano provenire da Brecht, Buzzati e Beckett, quella più meritevole della vittoria. Gli spiriti dell'isola è un film sull'amiciziae le sue contraddizioni, ma è anche un film che parla dell'attesa di ... Leggi su 900letterario (Di lunedì 13 marzo 2023) Al Dolby Theatre di Los Angeles è andata in scena la 95ª edizione dei premi Oscar, la nottata di premiazione più attesa dell'anno. Quest'anno c'è stato un film dominatore in assoluto, EverythingAll at Once che si è aggiudicato ben 7 statuette su 11 candidature. Il film costruito su più livelli, intrattiene con il suo montaggio e le scene action esilaranti benché sia ridondante e incotrollato. EverythingAll at Once mescola tutti le vite e i generi possibili: kung-fu, wuxia, mélò, fantasy, commedia. È un film di fantasmi che compaiono e spariscono. Tuttavia sembrava la storia di due amici vestita di echi che sembrano provenire da Brecht, Buzzati e Beckett, quella più meritevole della vittoria. Glidell'isola è un film sull'amiciziae le sue contraddizioni, ma è anche un film che parla dell'attesa di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anthunesarth : Angela Bassett aparece deslumbrante no #Oscars 2023. ?? - RihannaOnlineBR : Rihanna e a modelo Ashley Graham no tapete vermelho do #Oscars 2023 - fattoquotidiano : Era il giovanissimo Shorty nel capitolo di Indiana Jones e il tempio maledetto. Domenica notte #KeHuyQuan ha vinto… - modiamo : RT @modiamo: - modiamo : RT @modiamo: -