Oscar | trionfa il favorito “Everything Everywhere All at Once” Italia a mani vuote | sberla a Putin con “Navalny”

(Di lunedì 13 marzo 2023)2023, tutto liscio e niente schiaffi, se non quello morale sferrato da Hollywood acon la premiazione del documentario. Eppure, quella che si è appena conclusa è stata l’edizione delle sorprese, che nulla hanno tolto comunque alle conferme che erano attese. Sì, perché se are è stato il. L’allucinogenoAll at, che ha diviso e entusiasmato il pubblico, nella notte ha portato a casa 7 statuette, tra cui le principali al miglior film. La regia, andata ai “Daniels, il duo di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Migliore attrice protagonista: Michelle Yeoh. E migliori interpreti non protagonisti: Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. Più la vittoria in un paio di categorie tecniche importanti come la ...

Passando alle altre importanti sorprese, si può considerare tale la vittoria dell'per il miglior attore protagonista di Brendan Fraser per 'The Whale', che ha prevalso sui favoriti, i vincitori ... Attrici e attori premiati, le loro carriere Michelle Yeoh e Jamie Lee Curtis hanno vinto nelle categorie femminili dopo due longeve ... ovvero Tony Baretta ... Lady Gaga sul palco Alla vigilia della cerimonia il produttore esecutivo degli aveva ...

Doveva essere l'anno di 'Everything Everywhere All At Once', il viaggio psichedelico strambo e delirante dei Daniels, ovvero i ... La notte degli Oscar ha illuminato la storica location del Dolby Theatre a Los Angeles per la 95esima edizione degli Academy Award. Sono 23 le statuette assegnate tra red carpet e colpi di scena. L'It ...