Oscar | trionfa Everything Everywhere | l' Italia resta a secco

(Di lunedì 13 marzo 2023)All at Once è il miglior film della Notte degli2023. Diretto dai Daniels (Daniel Kwan e Daniel Scheinert) il film, candidato a 11 statuette, ha dominato la cerimonia aggiudicandosi ben 7: oltre alla statuetta per il miglior film, quella per la migliore regia, quello alla miglior attice vinto da Michelle Yeoh, quelli ai due attori non protagonisti (Jamie Lee Curtis e Ke Huy Quan), la sceneggiatura originale (firmata dagli stessi Daniels), il miglior montaggio (Paul Rogers). "Questa statuetta è un faro di speranza e di possibilità. Non lasciate che nessuno vi dica che avete superato una certa età per sognare", ha detto una commossa Michelle Yeoh. Jamie Lee Curtis ha voluto omaggiare il lavoro di gruppo: "Non sono qui da sola, ci sono centinaia di persone con me, i Daniels, la troupe, ...

