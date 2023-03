Oscar | trionfa “Everything Everywhere All at Once” Italia a mani vuote | sberla a Putin con “Navalny”

(Di lunedì 13 marzo 2023)2023, tutto liscio e niente schiaffi, se non quello morale sferrato da Hollywood acon la premiazione del documentario. Eppure, quella che si è appena conclusa è stata l’edizione delle sorprese, che nulla hanno tolto comunque alle conferme che erano attese. Sì, perché se are è stato il favorito. L’allucinogenoAll at, che ha diviso e entusiasmato il pubblico, nella notte ha portato a casa 7 statuette, tra cui le principali al miglior film. La regia, andata ai “Daniels, il duo di Daniel Kwan e Daniel Scheinert. Migliore attrice protagonista: Michelle Yeoh. E migliori interpreti non protagonisti: Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis. Più la vittoria in un paio di categorie tecniche importanti come la sceneggiatura ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... WeCinema : Un film unico nel suo genere che parla a tutt?. #EverythingEverywhereAllAtOnce trionfa con 7 #Oscar vinti nelle pr… - LaStampa : Oscar 2023, trionfa Everything Everywhere All at Once: 7 statuette. L’Italia a bocca asciutta, Brendan Fraser migli… - lellinara : RT @WeCinema: Un film unico nel suo genere che parla a tutt?. #EverythingEverywhereAllAtOnce trionfa con 7 #Oscar vinti nelle principali c… - infoitcultura : “Everything Everywhere All at Once”, il film dei Daniels trionfa agli Oscar: vincitori e vinti della lunga - alexroma64 : La cronaca della cerimonia degli Oscar 2023 -

...once"all'edizione 2023 degli Academy Awards . Di seguito tutti i premi assegnati. Miglior Film Vince Everything Everywhere All at Once . La pellicola porta a casa un bottino di sette. ...Con ben settela notte degli2023 e' andata a EVERYTHING EVERYWHERE ALL AT ONCE . Miglior film, miglior attrice (Michelle Yeoh), migliori registi e migliore sceneggiatura originale (Daniel Kwan e Daniel Schenert), e poi ...Passando alle altre importanti sorprese, si può considerare tale la vittoria dell'per il miglior attore protagonista di Brendan Fraser per 'The Whale', che ha prevalso sui favoriti, i vincitori ...

Oscar 2023, trionfa l'outsider "Everything Everywhere All at Once" TGCOM

Doveva essere l’anno di ‘Everything Everywhere All At Once’, il viaggio psichedelico strambo e delirante dei Daniels, ovvero i ...La notte degli Oscar ha illuminato la storica location del Dolby Theatre a Los Angeles per la 95esima edizione degli Academy Award. Sono 23 le statuette assegnate tra red carpet e colpi di scena. L’It ...