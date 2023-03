Oscar | intitolata ad autostrada italiana A24 produzione ‘Everything Everywhere All at Once’

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – C’è un aneddoto che riguarda l’Italia dietro la società diche ha trionfato agliconAll at. La A24, società die distribuzione fondata nel 2012 da Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges, che ha prodotto il film dei Daniels (la coppia di registi formata da Daniel Kwan e Daniel Scheinert) insieme ai fratelli Anthony e Joseph Russo, deve il suo nome all’omonima(che collega Roma a Teramo, passando per L’Aquila), dove i fondatori viaggiavano quando ebbero l’idea di crearla. A rivelarlo, durante la diretta della Notte deglisu Sky e Tv8, è stato il distributore italiano diAll at ...

(Adnkronos) - C'è un aneddoto che riguarda l'Italia dietro la società di produzione che ha trionfato agli Oscar con 'Everything Everywhere All at Once'. La A24, società di produzione e distribuzione f ...