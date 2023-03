(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – C’è un aneddoto che riguarda l’Italia dietro la società diche ha trionfato agliconAll at. La A24, società die distribuzione fondata nel 2012 da Daniel Katz, David Fenkel e John Hodges, che ha prodotto il film dei Daniels (la coppia di registi formata da Daniel Kwan e Daniel Scheinert) insieme ai fratelli Anthony e Joseph Russo, deve il suo nome all’omonima(che collega Roma a Teramo, passando per L’Aquila), dove i fondatori viaggiavano quando ebbero l’idea di crearla. A rivelarlo, durante la diretta della Notte deglisu Sky e Tv8, è stato il distributore italiano diAll at ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fisco24_info : Oscar, intitolata ad autostrada italiana A24 produzione 'Everything Everywhere All at Once': (Adnkronos) - L'aneddo… -

'Everything Everywhere All at Once', con cui hanno trionfato agli, è solo la punta di diamante di una società di produzione che ha lavorato anche a 'The Whale' (il film che questa notte è valso ...... The Cleaner e, più recentemente, nella serie limitata di HBO MaxDMZ . Nel 1999 ha ... La Sevigny, candidata al Golden Globe e all'per il ruolo di Lana Tisdel in Boys Don't Cry nel 1999,......argentina ha convocato per oggi una grande mobilitazione di fedeli presso la basilica... e conterà sulla presenza del presidente della Conferenza episcopale,Ojea. Con l'obiettivo ...

Oscar, intitolata ad autostrada italiana A24 produzione 'Everything ... TheSoundcheck

(Adnkronos) – C’è un aneddoto che riguarda l’Italia dietro la società di produzione che ha trionfato agli Oscar con ‘Everything Everywhere All at Once’. La A24, società di produzione e distribuzione ...Jimmy Kimmel ha fatto riferimento allo schiaffo di Will Smith a Chris Rock agli Oscar 2022 nel suo monologo d'apertura.