Oscar in Memoriam 2023 | il tributo a Gina Lollobrigida e i nomi dimenticati - Magazine

(Di lunedì 13 marzo 2023) John Travolta ha introdotto il video in onore delle star scomparse ricordando Olivia Newton - John. Anne Heche tra i grandi non ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rosanna_toscano : Non capisco perché Charlbe Dean, scomparsa a fine agosto, dopo aver trionfato a Cannes con Triangle of Sadness, vin… - comingsoonit : Come ogni anno è un classico: ha senso fare un omaggio ai personaggi dello spettacolo che ci hanno lasciato se ne l… - ste211221 : Comunque quando agli Oscar fanno 'In Memoriam' per ricordare gli artisti scomparsi, è un momento sempre molto commovente ?? - UniMoviesBlog : Oscar 2023: John Travolta presenta con commozione il video In Memoriam #Oscar2023 #InMemoriam #JohnTravolta - annarita_raiola : RT @giuseppe_alto: Non ha trattenuto la commozione John Travolta al momento di introdurre il ricordo delle grandi firme del cinema scompars… -

John Travolta ha introdotto il video in onore delle star scomparse ricordando Olivia Newton - John. Anne Heche tra i grandi non ...Gina Lollobrigida, invece, e l'artista del make - up Maurizio Silvi sono stati ricordati nel breve segmento In. L'per il Migliore attore protagonista è andato a Brendan Fraser, che, in ...Un commosso John Travolta ha introdotto il segmento "In" agli2023 . L'attore non è riuscito a trattenere le lacrime al momento di ricordare l'amica e collega di Grease Olivia Newton John , che è morta nell'agosto dello scorso anno. "Ognuno ...

Oscar: in memoriam, ricordata Gina Lollobrigida - Ultima Ora Agenzia ANSA

John Travolta ha introdotto il video in onore delle star scomparse ricordando Olivia Newton-John. Anne Heche tra i grandi non ricordati ...Agli Oscar 2023 John Travolta omaggia gli attori scomparsi e cita una canzone di Olivia Newton-John, amica e collega in Grease morta la scorsa estate ...