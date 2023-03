**Oscar: dai jeans di Lady Gaga all'idratante di Hugh Grant, ecco i momenti top** (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Niente paillettes e lustrini: al centro del palco solo la sua voce. Il look di Lady Gaga per l'intensa esibizione di 'Hold My Hand' sul palco degli Oscar resterà negli annali dell'Academy per la sua semplicità e lo 'stridore' rispetto al glam dorato di Hollywood. T-shirt, jeans strappati, capelli raccolti, senza trucco: così si è presentata sul palco la popstar per interpretare il brano in nomination come Miglior Canzone Originale. Un 'coupe de theatre' che, in un certo senso, è anche un subliminale inno alla causa femminista, in cui trionfano il valore e il talento. Molto apprezzato dal pubblico. Dai jeans della regina della musica alla crema idratante di Hugh Grant. Il sense of humor dell'attore britannico ha strappato risate e applausi ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 13 marzo 2023) Roma, 13 mar. (Adnkronos) - Niente paillettes e lustrini: al centro del palco solo la sua voce. Il look diper l'intensa esibizione di 'Hold My Hand' sul palco degli Oscar resterà negli annali dell'Academy per la sua semplicità e lo 'stridore' rispetto al glam dorato di Hollywood. T-shirt,strappati, capelli raccolti, senza trucco: così si è presentata sul palco la popstar per interpretare il brano in nomination come Miglior Canzone Originale. Un 'coupe de theatre' che, in un certo senso, è anche un subliminale inno alla causa femminista, in cui trionfano il valore e il talento. Molto apprezzato dal pubblico. Daidella regina della musica alla cremadi. Il sense of humor dell'attore britannico ha strappato risate e applausi ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... valdipancia : oggi per me all quiet on the western front guardazione e già dai primi minuti si capisce come ci abbiano vinto l’oscar per la fotografia - too_xedo : @stenoxxx Perché è un film che non doveva vincere sette Oscar, no. None. Son tutti Nolaniani, vogliamo il metaverso… - ilRosano : Comunque se levate la parola 'dream' dai discorsi fatti sul palco, la notte degli #Oscar dura circa 17 minuti #Oscars - CarloPulsoni : #Navalny ha vinto l'Oscar come miglior documentario. Sarei curioso di sapere a quale versione data dai media fa ri… - weepingviolets : ho indovinato i vincitori di 10 categorie degli Oscar, dai non è male -