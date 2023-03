Oscar 2023: vincono bun e chignon. Le migliori acconciature (Di lunedì 13 marzo 2023) Dalla carrellata di raccolti declinati in tutte le forme e texture, passando per grintosi effetti sleek fino a cascate di scintillii, labbra fiammanti e incarnati eterei. La notte delle stelle in bellezza Leggi su vanityfair (Di lunedì 13 marzo 2023) Dalla carrellata di raccolti declinati in tutte le forme e texture, passando per grintosi effetti sleek fino a cascate di scintillii, labbra fiammanti e incarnati eterei. La notte delle stelle in bellezza

