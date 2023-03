Oscar 2023 | vince Ke Huy Quan | il ‘bambino’ di Indiana Jones e dei Goonies

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) – Ildie deialla finel’. Ke Huy, 51 anni, conquista la statuetta per il miglior attore non protagonista nella 95esima edizione deglis grazie alla sua interpretazione di “Everything Everywhere All at Once”, il film di Dan Kwan e Daniel Scheinert che fa incetta di premi. Ke Huy, di origine vietnamita, arriva alla consacrazione coronando una carriera cominciata negli anni ’80 con i ruoli in film di grandissimo successo al botteghino: nel 1984 è stato Short Round accanto a Harrison Ford inil tempio maledetto. Nel 1985 ha indossato i panni di Data nel film I. L'articolo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CNNIndonesia : Guillermo del Toro's Pinocchio Jadi Pemenang Oscar 2023 Pertama - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Rossellacarpi : RT @Agenzia_Ansa: OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai libero… - Italian : Oscar: Michelle Yeoh migliore attrice -

Abbiamo i vincitori degli. Durante la notte appena trascorsa, al Dolby Theatre di Los Angeles si è svolta la cerimonia di premiazione condotta da Jimmy Kimmel durante la quale tante star del mondo del cinema e ...'Everything Everywhere All At Once' è il film trionfatore della notte degli. Il film è stato scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert sotto lo pseudonimo di Daniels. Racconta la storia di una proprietaria di una lavanderia a gettoni che si ritrova ...Mentre la notte degliincorona 'Everything everywhere all at once', che porta a casa ben sette statuette, torna in mente il più grande discorso di accettazione di un premio cinematografico. Ovvero quello che ...

I migliori beauty look agli Oscar 2023 trucco e capelli Vogue Italia

Alla vigilia della notte degli Oscar, commentando il primo «champagne carpet» della storia del premio che i produttori hanno voluto per dare l'impressione che la cerimonia si svolgesse di sera e non ...Sono gli Oscar di Everything Everywhere All at Once. Il film d’azione-horror-comedia-fantascienza spazza via la concorrenza. Portandosi a casa 7 statuette. Tutte le più importanti della serata, a ...