Oscar 2023 | tutti i vincitori | ecco i premi della 95esima edizione

(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) –degliassegnati nella. Mattatore assoluto il film Everything everywhere all at once. Brendan Fraser miglior attore, Michelle Yeoh miglior attrice. I: Miglior film – Everything Everywhere All at Once». Miglior attrice protagonista – Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Miglior attore protagonista – Brendan Fraser, The Whale. Miglior attrice non protagonista –Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once. Miglior attore non protagonista – Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once. Miglior regia – Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once. Miglior montaggio – Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once. Migliore canzone ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CNNIndonesia : Guillermo del Toro's Pinocchio Jadi Pemenang Oscar 2023 Pertama - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Rossellacarpi : RT @Agenzia_Ansa: OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai libero… - Italian : Oscar: Michelle Yeoh migliore attrice -

Abbiamo i vincitori degli. Durante la notte appena trascorsa, al Dolby Theatre di Los Angeles si è svolta la cerimonia di premiazione condotta da Jimmy Kimmel durante la quale tante star del mondo del cinema e ...'Everything Everywhere All At Once' è il film trionfatore della notte degli. Il film è stato scritto e diretto da Daniel Kwan e Daniel Scheinert sotto lo pseudonimo di Daniels. Racconta la storia di una proprietaria di una lavanderia a gettoni che si ritrova ...Mentre la notte degliincorona 'Everything everywhere all at once', che porta a casa ben sette statuette, torna in mente il più grande discorso di accettazione di un premio cinematografico. Ovvero quello che ...

I migliori beauty look agli Oscar 2023 trucco e capelli Vogue Italia

Alla vigilia della notte degli Oscar, commentando il primo «champagne carpet» della storia del premio che i produttori hanno voluto per dare l'impressione che la cerimonia si svolgesse di sera e non ...Sono gli Oscar di Everything Everywhere All at Once. Il film d’azione-horror-comedia-fantascienza spazza via la concorrenza. Portandosi a casa 7 statuette. Tutte le più importanti della serata, a ...