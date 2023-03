(Di lunedì 13 marzo 2023) (Adnkronos) -degliassegnati nella. Mattatore assoluto il film Everything everywhere all at once. Brendan Fraser miglior attore, Michelle Yeoh miglior attrice. I: Miglior film - Everything Everywhere All at Once. Miglior attrice protagonista - Michelle Yeoh, Everything Everywhere All at Once. Miglior attore protagonista - Brendan Fraser, The Whale. Miglior attrice non protagonista -Jamie Lee Curtis, Everything Everywhere All at Once. Miglior attore non protagonista - Ke Huy Quan, Everything Everywhere All at Once. Miglior regia - Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Everything Everywhere All at Once. Miglior montaggio - Paul Rogers, Everything Everywhere All at Once. Migliore canzone originale - ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CNNIndonesia : Guillermo del Toro's Pinocchio Jadi Pemenang Oscar 2023 Pertama - Agenzia_Ansa : OSCAR 2023 | 'Mio marito è in prigione solo perché ha voluto difendere la democrazia. Sogno il giorno in cui sarai… - repubblica : Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara… - Adnkronos : Oscar 2023, tutti i vincitori: ecco i premi della 95esima edizione . #Adnkronos - NicolaTenerelli : RT @repubblica: Oscar, il miglior documentario è Navalny. La moglie: 'Un giorno tu sarai libero e così il nostro paese' [di Chiara Ugolini]… -

Notte degli. Il film Everything Everywhere All at Once , la pellicola dei Daniels si aggiudica 7 statuette tra cui miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista (Michelle Yeoh), migliori ...... con collane multiple, bracciale, orecchini ed anello hanno accompagnato la star anche nel corso dell'esibizione che le è valsa una standing ovation del pubblico, ma non il premio. Orecchini, ...Abbiamo i vincitori degli. Durante la notte appena trascorsa, al Dolby Theatre di Los Angeles si è svolta la cerimonia di premiazione condotta da Jimmy Kimmel durante la quale tante star del mondo del cinema e ...

Vestiti Oscar 2023, le pagelle dei look sul red carpet Corriere della Sera

Quanto avrebbe voluto Harrison Ford premiare colui che l’ha reso “immortale” come archeologo dei sogni, ma al posto di Steven Spielberg, il grande sconfitto insieme a Martin McDonagh di questa Notte ...Everything Everywhere All at Once, la pellicola dei Daniels si aggiudica 7 statuette tra cui miglior film, miglior regia, migliore attrice protagonista (Michelle Yeoh), migliori attori ...